Погибшая в Киевской области девушка-пилот мотоцикла Елена Кузавини была популярным блогером в Instagram.

Кузавини очень любила езду на мотоцикле, выкладывала в сеть фото своего "железного коня". На ее страницу в соцсети были подписаны более 76 тысяч человек.

Последний пост Кузавини опубликовала в соцсети за пару дней до трагической гибели.

"Любовь к себе начинается с концентрации на хорошем. Произошло что-то "о*уенное" - осознай, зафиксируй. Это "о*уенное" было дано именно тебе, а не кому-то там", – написала она.

Фото: Instagram

Напомним, что в результате ДТП под Киевом на Гостомельской трассе, по дороге в больницу, умерла девушка-пилот мотоцикла.

Позже полиция раскрыла детали и опубликовала фото с места аварии, где погибла Елена Кузавини.