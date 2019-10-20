Синоптики предупредили о снижении температуры в столице в ближайшие выходные на 5 градусов.

Согласно прогнозу, в следующие субботу и воскресенье температура воздуха составит 10-13 градусов. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.

Так, с 28 октября температура будет постепенно снижаться, начнутся дожди. Уже в начале ноября ожидаются первые заморозки.

А первого ноября пойдет снег. Также возможны дневные морозы до -1 градуса, а ночью и вовсе температура упадет до зимних -7.

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в регионах страны 21 октября.

Они порадовали, что дождей по всей территории Украины не будет.

Еще отметим, что бабье лето в Киеве установило очередной температурный рекорд.