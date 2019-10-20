В Кремле раскрыли детали телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время беседы обсуждалась ситуация в Украине, где была подтверждена важность неукоснительного выполнения положений минского "комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе встреч в Нормандском формате.

"В первую очередь это относится к имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а также к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское. Киев же под различными предлогами отказывается отводить оттуда свои подразделения и военную технику", - говорится в сообщении Кремля.

"Что касается возможного проведения очередного саммита нормандской четверки, то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами. Условлено, что соответствующая работа продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств", - заявили у Путина.

Также помимо Украины лидеры стран обсуждали Сирию и Ливию.

Напомним, что Зеленский назвал путь, по которому пойдет, если сорвется Нормандский формат.

Также Волкер заявил о готовности США включиться в Нормандский формат.