В воскресенье, 20 октября в Киеве пьяная девушка врезалась в припаркованный грузовик с фруктам, в результате чего произошел пожар. ДТП произошло на улице Назаровская Шевченковского района столицы, сообщает "Еспресо".

"Патрульные в 6:30 утра увидели на Бессарабке авто, которое ехало без включенных фар. Когда экипаж полиции пытался остановить автомобиль Cherry, чтобы попросить включить фары, машина начала набирать скорость. По словам полицейского, авто ехало около 130 км/ч, проехав несколько светофоров на красный свет.На одном из перекрестков водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик с фруктами", - говорится в сообщении.

Из-за столкновения авто загорелось, огонь перекинулся на грузовик. Водителем оказалась девушка 23-24 лет с признаками алкогольного опьянения. После ДТП она заявила, что это ее авто и она со всем разберется, но ей сейчас "надо идти".

На место аварии кроме полицейских прибыли также пожарные и карета скорой помощи.

Фото: Еспресо

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