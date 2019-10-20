Правительство согласовало отставку двух губернаторов - Киевской и Луганской областей, и назначение глав 5 облгосадминистраций и их заместителей.

Об этом сообщает на официальном сайте правительства.

В частности, Кабмин согласовал освобождение Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской ОГА и Виталия Комарницкого - с должности главы Луганской ОГА.

Так, кандидатом на должность председателя КиевОДА правительство согласовало Алексея Чернышева (подробнее о нем можно прочитать здесь), Луганской ОГА - Сергея Гайдая, Кировоградской ОГА - Андрей Балоня, главы Харьковской ОГА - Алексея Кучера, главы Черниговской ОГА - Андрей Прокопенко.

Кандидатура Алексея Кучера обсуждалось уже давно. Его считают близким к влиятельному министру внутренних дел Арсену Авакову. Подробнее о нем можно прочитать здесь.

На должность замглавы Донецкой ОГА утверждена кандидатура Дениса Клюшникова, заместителя главы Днепропетровской ОГА - Максима Скрыпника, первым замглавы Запорожской ОГА - Ивана Федорова.

Как сообщает телеграм-канал "Политика Страны" Кучера, должны были согласовать ещё на прошлой неделе, но затем вопрос отложили. Но, в конце концов, продавили.

"Итого, как видим, связка Аваков-Коломойский, не получив удовлетворения своим аппетитам в правительстве (большинство министров не их люди, что стало поводом для постоянных наездов на Кабмин со стороны близких к Коломойскому нардепов), получили компенсацию поближе к земле.

Губернаторы как минимум Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Киевской области - их люди. А ещё на подходе Киев, куда главой КГГА хотят поставить бывшего топ-менеджера Коломойского Александра Ткаченко.

Правда, президент его кандидатуру как-то долго рассматривает. Что уже дало повод для слухов, что Ткаченко, по итогу, не назначат. Ну посмотрим. Зря что ли бывший руководитель 1+1 нынче лонгриды про метро на Троещину пишет", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, что ранее одногруппник Разумкова подал в отставку с поста губернатора Киевской области.

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