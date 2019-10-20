Опубликованы фото с места аварии, где 19 октября под Киевом погибла девушка-пилот мотоцикла Елена Кузавини.

Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации столичной полиции.

"В столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Volkswagen и мотоцикла BMW на Гостомельском шоссе", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель легковушки двигался по шоссе со стороны столицы. В момент выезда с обочины на проезжую часть в заднюю левую часть автомобиля въехал мотоцикл.

В результате столкновения 41-летняя Кузавини а от полученных травм скончалась в больнице, у водителя легковушки диагностировали сотрясение головного мозга, ему оказали медицинскую помощь.

В настоящее время начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такового.

Фото: НПУ

Напомним, что в результате ДТП под Киевом на Гостомельской трассе, по дороге в больницу, умерла девушка-пилот мотоцикла.

Также под Киевом пожилая женщина упала с мопеда и попала под фуру. Ранее рядом с этим местом мотоциклист насмерть сбил ее сына.