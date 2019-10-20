Правоохранители расследуют обстоятельства внезапной смерти молодого человека под Киевом.

В поселке Барышевка 33-летний мужчина скончался во время задержания полицейскими.

Утром в субботу поступило сообщение в полицию о семейной драке. Инициатор конфликта разбил в доме мебель, совершил ссору, нанес удар ножом брату жены, а затем скрылся на автомобиле.

В области ввели план-перехват и разыскали нападающего. Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину. Однако задержанному стало плохо, тогда полицейские вызвали скорую и оказывали неотложную медицинскую помощь.

Врачи скорой, которые позже приехали на вызов, не смогли спасти мужчину - задержанный умер.

Судебно-медицинский эксперт в присутствии работников Государственного бюро расследований телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть, не обнаружил. Окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что ГБР выясняет, как и за что двое полицейских пытали под Киевом человека.

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