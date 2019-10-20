Под Киевом во время задержания полицейскими внезапно умер 33-летний парень
Правоохранители расследуют обстоятельства внезапной смерти молодого человека под Киевом.
В поселке Барышевка 33-летний мужчина скончался во время задержания полицейскими.
Утром в субботу поступило сообщение в полицию о семейной драке. Инициатор конфликта разбил в доме мебель, совершил ссору, нанес удар ножом брату жены, а затем скрылся на автомобиле.
В области ввели план-перехват и разыскали нападающего. Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину. Однако задержанному стало плохо, тогда полицейские вызвали скорую и оказывали неотложную медицинскую помощь.
Врачи скорой, которые позже приехали на вызов, не смогли спасти мужчину - задержанный умер.
Судебно-медицинский эксперт в присутствии работников Государственного бюро расследований телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть, не обнаружил. Окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что ГБР выясняет, как и за что двое полицейских пытали под Киевом человека.
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