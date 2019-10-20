Новым главой руководителем Киевской области станет харьковский бизнесмен Алексей Чернышев. Его кандидатуру сегодня согласовал Кабмин, одновременно приняв отставку прежнего губернатора Бно-Айрияна.

Экс-нардеп Сергей Лещенко связывает нового губернатора с олигархом Игорем Коломойским. На своей странице в соцсети он утверждает, что Коломойсий якобы уже встречался с Чернышевым и согласовал его кандидатуру.

Источники "Страны" в Раде говорят, что Чернышев плотно связан с депутатом от Оппоплатформы Александром Фельдманом, а также с бизнесменом Павлом Фуксом. Последний, в свою очередь, по ряду проектов пересекается с Коломойским. "Через него, не исключено, и установилась связь", - говорит наш собеседник.

Алексей Чернышев

Источник в киевской обладминистрации сообщает, что в управлении областью сейчас царит хаос.

"Бно-Айриян так и не смог выстроить свою вертикаль управления, потому вообще не понимал как оно работает. В итоге вся команда осталась старой, а губернатор сидел чисто для мебели. Если новый губернатор будет действительно от Коломойского, то тогда, безусловно, будет большая чистка и зайдут его люди, чтоб сесть на потоки", - отмечено в сообщении.

Напомним, что глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. До того его активно "сбивали" депутаты, близкие к олигарху Игорю Коломойскому.

Также Оппоплатформа требует отставки премьера Гончарука за участие в концерте ультраправой группы "Сокира Перуна".