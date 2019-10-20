"Коломойский согласовал кандидата". Новым губернатором Киевской области станет харьковский предприниматель
Новым главой руководителем Киевской области станет харьковский бизнесмен Алексей Чернышев. Его кандидатуру сегодня согласовал Кабмин, одновременно приняв отставку прежнего губернатора Бно-Айрияна.
Экс-нардеп Сергей Лещенко связывает нового губернатора с олигархом Игорем Коломойским. На своей странице в соцсети он утверждает, что Коломойсий якобы уже встречался с Чернышевым и согласовал его кандидатуру.
Источники "Страны" в Раде говорят, что Чернышев плотно связан с депутатом от Оппоплатформы Александром Фельдманом, а также с бизнесменом Павлом Фуксом. Последний, в свою очередь, по ряду проектов пересекается с Коломойским. "Через него, не исключено, и установилась связь", - говорит наш собеседник.
Алексей Чернышев
Источник в киевской обладминистрации сообщает, что в управлении областью сейчас царит хаос.
"Бно-Айриян так и не смог выстроить свою вертикаль управления, потому вообще не понимал как оно работает. В итоге вся команда осталась старой, а губернатор сидел чисто для мебели. Если новый губернатор будет действительно от Коломойского, то тогда, безусловно, будет большая чистка и зайдут его люди, чтоб сесть на потоки", - отмечено в сообщении.
Напомним, что глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. До того его активно "сбивали" депутаты, близкие к олигарху Игорю Коломойскому.
Также Оппоплатформа требует отставки премьера Гончарука за участие в концерте ультраправой группы "Сокира Перуна".