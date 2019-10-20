В Броварах в субботу, 19 октября, завершился второй игровой день II раунда Континентального кубка IIHF, где донецкий "Донбасс" разгромил "Корону".

Об этом информирует пресс-служба УХЛ.

Матч начался с торжественного вбрасывания, которое провел голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов.

"Донбасс" начал с встречу с удаления, но сразу после того как составы выровнялись Александру Матерухину удалось открыть счет. Затем дисциплина проверила на прочность гостевую команду. Дончане воспользовались тремя подряд удалениями соперника, в итоге большинство снайперским броском реализовал Клэй Уилсон.

На старте второго периода "Донбасс" и "Корона" обменялись взятиями ворот, но в целом 20-минутка вновь осталась за хозяевами, голы на свой счет записали Александр Васильев и Айнарс Подзиньш.

Несмотря на и так победный счет, "Донбасс" сломил соперника именно в заключительной 20-минутке. Игровое доминирование и надежная игра у своих ворот позволила команде Сергея Витера выиграть этот игровой отрезок со счетом 3:0, перебросав соперника в два раза – 9:4.

Итоговая победа 7:1 позволила донецкой команде набрать максимум после двух игровых дней, таким образом, решающая игра будет 20 октября – против латвийского "Мого", который также одержал победу во втором туре.

"Донбасс" – "Корона" 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 - Матерухин (Белухин) - 03:35, 2:0 - Уилсон (Лялька - бол.) - 09:37, 3:0 - Васильев (Матерухин) - 25:01, 3:1 - Стефенсон - 25:14, 4:1 - Подзиньш (Коренчук) - 31:03, 5:1 - Матерухин (Васильев) - 41:31, 6;1 - Коренчук (Каменьков) - 51:08, 7:1 - Никифоров (Лялька) - 56:39.

Напомним, ХК Донбасс разгромил Црвену Звезду в первом туре Континентального кубка по хоккею.