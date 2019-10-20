Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении в пытках двум патрульным полицейским Васильковского отдела полиции Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"17 декабря 2018 года во время дежурства на остановке общественного транспорта в Василькове правоохранители распылили в лицо гражданину слезоточивый газ и нанесли ему множество ударов ногами и руками, а также два удара в область лица прикладом автомата АКСУ-74. Причиной таких действий стал спор гражданина с работниками полиции", – сказано в сообщении.

В ГБР отметили, что задержание патрульные надели на мужчину наручники и на служебном авто отвезли в безлюдную местность.

"Там они продолжили издеваться над гражданином, нанося ему удары по различным частям тела, в том числе прикладом упомянутого автомата. После этого правоохранители закрыли потерпевшего в багажном отделении служебного автомобиля, нанеся при этом дополнительные удары автоматом в область головы", – добавили в Бюро.

В это время родственники потерпевшего разыскивали его и приезжали в Васильковский отдел полиции.

С целью сокрытия преступлений полицейские оформили в отношении потерпевшего протокол по ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях (распитие алкоголя в запрещенных законом местах), ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение сотруднику правоохранительного органа), а также протокол о задержании, сообщили в ГБР.

Двум полицейским сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) и ч. 2 ст. 127 (пытки). Готовится ходатайство об избрании полицейским меры пресечения.

Фото: ГБР

Напомним, что СБУ передала ГБР информацию о своих сотрудниках-нарушителях.

Также Рада утвердила расширение полномочий директора ГБР.