В Чехии микроавтобус с украинцами в салоне угодил в ДТП. Авария произошла в ночь на 20 октября возле села Несовице по дороге в Брно на 29.5 километре дороги I/50, передает "Мукачево".

Сообщается, что автомобиль, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся на крышу. В результате аварии 10 человек получили травмы — 3 женщины и 7 мужчин.



"Пожарные оказывали первую помощь пострадавшим. Во время спасательных работ движение на дороге было приостановлено до 4:50", - сообщил представитель пожарной службы округа Висково.

Фото: Мукачево

Ранее "Страна" сообщала, что в Чехии автобус с украинскими заробитчанами попал в страшное ДТП на переезде. Фото и видео.

Также в интернете собирают деньги на похороны заробитчанки, жестоко убитой в Берлине.