В Броварах стартовал второй игровой день II раунда Континентального кубка IIHF. В дневном матче между собой сыграли "Мого" и "Црвена Звезда".

Матч начался с минуты молчания в знак солидарности с главным тренером сербской команды Йовицей Русом, у которого накануне игры скончался отец.

Уже на 52-й секунде встречи "Мого" удалось открыть счет. Казалось, что далее латвийцы продолжат играть первым номером, но "Црвена Звезда" неожиданно ответила своим голом, правда, после небольшой паузы взятие ворот было отменено.

Сербы смогли показать конкурентоспособную игру, о чем свидетельствует статистика по броскам: 13-11, но реализация была односторонней. Еще один бросок номинальных хозяев матча стал результативным и на первый перерыв команды ушли при счете 2:0.

Историческую первую шайбу на турнире в Броварах сербы все-таки забросили. Случилось это на 38-й минуте, отличился Матея Попович. Однако интрига в игре возобновилась ненадолго, уже спустя минуту "Мого" опять увеличил свое преимущество в счете до двух шайб.

Главным заданием на третий период для команды Игоря Смирнова было – спокойно довести матч до победы и не потратить слишком много физических и эмоциональных сил. Для этого нужно было забросить еще одну шайбу, что спустя 8 минут второго периода удалось Элвису Желубовскису. После чемпионы Латвии довели дело до разгрома.

Таким образом "Мого" добыл вторую победу за два дня и с шестью очками уже начал готовиться к заключительному матчу против "Донбасса", который в первом туре Континентального кубка разгромил "Црвену Звезду" со счетом 7:0.

"Мого" – "Црвена Звезда" 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 - Гричинскис (Колесниковс, Савиелс) - 00:52, 2:0 - Озолинс (Зиеминс, Сикснис) - 03:31, 2:1 - Попович (Спаньевич) - 37:40, 3:1 - Масловскис (Озолинс) - 38:57, 4:1 - Желубовскис - 48:05, 5:1 - Гричинскис (Желубовскис, Колесниковс) - 55:21, 6:1 - Желубовскис (Бакановс) - 57:48.

Напомним, ХК "Донбасс" во втором туре Континентального кубка в Броварах одержал победу над "Короной" со счетом 7:1.

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