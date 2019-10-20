В понедельник, 21 октября, по всей территории Украины сохранится теплая погода, несмотря на значительное похолодание в странах Европы.

Как сообщает сайт Укргидромета, дождей не будет ни в одном регионе нашей страны.

В Киеве в понедельник днем прогреется до +22, а ночью температура опустится до +7.

В целом. по Украине днем температура не опустится ниже +20, поэтому можно с уверенностью сказать, что с понедельника наступает позднее бабье лето.

Теплее всего будет на Прикарпатье и Закарпатье. Там столбики термометров покажут рекордные, как для такой осенней поры, отметки в +22...+24 градуса.

Прохладнее всего, в свою очередь, будет в Одесской области. Там воздух прогреется до +14...+16 градусов.

Ветер будет южным, 3–5 метров в секунду.

При этом 21 октября в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что бабье лето в Киеве установило очередной температурный рекорд.

Еще мы писали, что пятничная погода в Киеве была похожей на погоду в это время в северной Африке, столбики градусника поднимались до +24 градусов.