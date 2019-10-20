В Киеве при попытке ограбления взорвали банкомат. Видео
В субботу, 19 октября в Киеве неизвестные пытались взорвать банкомат "ПриватБанка". Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".
Происшествие случилось на улице Чернобыльской, 4/56 в Киеве.
"Попытка украсть деньги с банкомата вышла неудачной: взорвать его так и не удалось и преступники скрылись с места преступления до приезда правоохранителей", - сказано в сообщении.
На месте ЧП работали сотрудники полиции. Они выясняли все обстоятельства несостоявшегося ограбления.
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве грабители взорвали банкомат Приватбанка, но не успели забрать деньги. Фото.
Также в Днепре двое в черном взорвали банкомат Приватбанка и унесли деньги.
Отметим, что в Киеве неизвестный вытащил пакеты с деньгами из инкассаторской машины, пока инспекторы заправляли банкомат. Фото.