В субботу, 19 октября в Киеве неизвестные пытались взорвать банкомат "ПриватБанка". Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Происшествие случилось на улице Чернобыльской, 4/56 в Киеве.

"Попытка украсть деньги с банкомата вышла неудачной: взорвать его так и не удалось и преступники скрылись с места преступления до приезда правоохранителей", - сказано в сообщении.

На месте ЧП работали сотрудники полиции. Они выясняли все обстоятельства несостоявшегося ограбления.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве грабители взорвали банкомат Приватбанка, но не успели забрать деньги. Фото.

Также в Днепре двое в черном взорвали банкомат Приватбанка и унесли деньги.

Отметим, что в Киеве неизвестный вытащил пакеты с деньгами из инкассаторской машины, пока инспекторы заправляли банкомат. Фото.