Погода в Украине в понедельник, 21 октября, будет по-летнему теплой и вовсе не капризной. Фактически во всех регионах удержатся почти одинаковые температурные отметки. Они превысят деление в 20 градусов.

О такой погодной ситуации пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Пока британцы, французы и испанцы, не говоря уже о жителях скандинавских стран, будут трястись от холода, украинцы будут нежится под теплым солнышком. Но атмосфера свое делает – 21-го октября погода в большинстве областей Украины остается без изменений. Будут плавать вальяжно туманы, создавая фантастически красивые рассветы", - написала она.

Теплее всего будет на Прикарпатье и Закарпатье. Там столбики термометров покажут рекордные, как для такой осенней поры, отметки в +22...+24 градуса.

Прохладнее всего, в свою очередь, будет в Одесской области. Там воздух прогреется до +14...+16 градусов.

Ветер будет южным, 3-5 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что бабье лето в Киеве установило очередной температурный рекорд.

Также мы писали, что в воскресенье Украину окутал туман, но было по-прежнему тепло по всей территории.