В минувшую субботу американец Рэндалл Ривз завершил годичное кругосветное путешествие, которое в одиночку совершил на парусной яхте. Об этом передает CNN.

Сообщается, что к 19 октября мужчина сделал восьмерку на земном шаре, обогнув американский и антарктический континенты и приблизившись к Северному и Южному полюсам в течение одного календарного года.

Отмечается, что рекорд американца не был официальным, однако международное сообщество моряков Ocean Cruising Club вручило Ривзу почетный знак.

Известно, что Ривз покинул дом в Калифорнии 30 сентября 2018 года. Он преодолел путешествие без лебедок, парусов, охлаждения или очистки воды на борту.

Он хранил всю свою еду на судне - включая 365 батончиков, 77 кг кофе, 79 кг сухого молока и 84 банки тушеных помидоров - и воду в течение года. Ривз прожил 200 дней без человеческого голосового общения.

Напомним, что первый в истории украинец совершил кругосветное путешествие, длившееся 280 дней. Фото встречи.

Также путешестви71-летний француз с вином отправился в путешествие по Атлантическому океану в неуправляемой бочке.