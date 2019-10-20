Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия является его "ближайшим товарищем", на которого он имеет влияние. Об этом пишут "Николаевские Вести".

Отметим, что ранее сам нардеп отмечал, что Коломойский имеет влияние в Раде, однако его самого олигарх не любит.

"Кого не люблю? Да это мой товарищ вообще! (Давид Арахамия - Ред.) Это ближайший наш товарищ. На депутатов нет, на Арахамию точно имею (влияние - Ред.), - рассказал Коломойский.

При это олигарх отметил, что не уверен, что Арахамия мог заявить подобное.

"Я не знаю, говорил ли он это, но если говорил, то на воре шапка горит. Он хороший парень, кстати, очень толковый. Чего-то он сначала был в Николаеве, а потом переехал во Львов, по-моему", - поделился Коломойский.

Видео: НикВести

Напомним, что Коломойский через суд вернул себе полный контроль над "Центрэнерго".

Также Коломойский подал заявление в полицию, чтобы вернуть себе журнал "Фокус".