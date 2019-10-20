После крупной победы над Колосом в УПЛ Шахтер переключился на Лигу чемпионов. Ведь 22 октября на ОСК Металлист "горняки" примут Динамо (Загреб). Об этом говорится в сообщении пресс-службы донецкой команды.

Сегодня, 20 октября, утренняя полуторачасовая сессия включала ряд тактических упражнений, также футболисты уделили внимание ударам по воротам с разных дистанций. Завершилось занятие двусторонней игрой на половине поля с различными усложняющими заданиями. По индивидуальной программе работали Исмаили и Андрей Тотовицкий.

Фото: shakhtar.com

Напомним, завтра, 21 октября, в 10:30 "Шахтер" проведет открытую для СМИ тренировку, а вечером команда отправится в Харьков.

Ранее сообщалось, что сегодня из-за игры Динамо могут быть закрыты три станции метро в центре Киева.