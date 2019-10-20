В Испании подсчитали убытки из-за протестов в Барселоне
В результате массовых беспорядков и протестов в Барселоне (Испания), ущерб государству составил более чем 2,5 млн евро. Об этом передает EFE.
При этом в эту сумму не учли затраты на мощение улиц и сверхурочную работу персонала, в том числе - на уборку.
Сообщается, что только за воскресенье, 20 октября в городе были сожжены 35 мусорных контейнеров, стоимостью свыше 43 тысяч евро.
Напомним, протесты в Каталонии начались после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с референдумом 2017 года о независимости, который власти страны признали незаконным.
Ранее "Страна" сообщала, что Испания отказалась вести переговоры с сепаратистами Каталонии.
Также экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии.