В результате массовых беспорядков и протестов в Барселоне (Испания), ущерб государству составил более чем 2,5 млн евро. Об этом передает EFE.

При этом в эту сумму не учли затраты на мощение улиц и сверхурочную работу персонала, в том числе - на уборку.

Сообщается, что только за воскресенье, 20 октября в городе были сожжены 35 мусорных контейнеров, стоимостью свыше 43 тысяч евро.

Напомним, протесты в Каталонии начались после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с референдумом 2017 года о независимости, который власти страны признали незаконным.

Ранее "Страна" сообщала, что Испания отказалась вести переговоры с сепаратистами Каталонии.

Также экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии.