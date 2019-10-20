Великобритания выйдет из состава Европейского Союза 31 октября, несмотря на просьбу об отсрочке Brexit, к которой премьер-министра Бориса Джонсона вынуждали его оппоненты. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы собираемся выйти 31 октября. У нас есть средства и возможность сделать это", - сообщил министр Майкл Гоув, который отвечает за подготовку к Brexit без соглашения.

Отмечается, что парламент требовал отправки в ЕС письма об отсрочке.

"Это письмо было отправлено, потому что парламент требовал его отправки ... но парламент не может изменить мнение премьер-министра, парламент не может изменить политику или решимость правительства", - добавил Гоув.

Напомним, что Борис Джонсон заявил, что не будет просить Евросоюз об отсрочке Brexit.

Также в Лондоне прошел многотысячный митинг с требованием еще раз провести референдум по Brexit.