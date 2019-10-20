В воскресенье вечером, 20 октября в Киеве восстановят движение транспорта по проспекту Победы, которые было остановлено из-за реконструкции Шулявского моста. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"Прогон нового Шулявского моста уже установили над проспектом Победы. Голландские специалисты соединяют третий прогон с уже установленными. При возведении путепровода мы используем новейшие технологии, позволяющие в сжатые сроки осуществить масштабные работы. Движение транспорта по проспекту Победы откроем сегодня вечером", - рассказал градоначальник.

Отметим, что движение по проспекту Победы ограничили утром 20 октября в связи с реконструкцией Шулявского моста. В КГГА отмечали, что перекрытия ориентировочно продлится до утра понедельника, 21 октября.

Фото: Скриншот

Напомним, что опубликована схема объезда перекрытого участка, где ремонтируют Шулявский мост.

Также появились фото, как в Киеве разбирают Шулявский мост.