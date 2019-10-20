В Швейцарии в воскресенье, 20 октября, состоялись парламентские выборы, об этом информирует DW.

Избирательные участки закрылись уже в 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву), поскольку от 80 до 90 процентов избирателей по традиции голосуют по почте. Первые результаты голосования ожидаются в ближайшие часы.

Согласно опросам, значительного успеха на выборах добились обе партии "зеленых" - Партия "зеленых" Швейцарии" и Партия "зеленых" либералов Швейцарии.

Правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), которая на прошлых выборах получила почти 30 процентов голосов, судя по всему, несколько ухудшит свои показатели, но останется сильнейшей партией.

Ранее сообщалось, что Швейцария запустила в денежный оборот новую банкноту в 100 франков.

Также мы писали, что на местных выборах в Венгрии на голосование массово подвозили закарпатцев с двойным гражданством.