В Чили в результате беспорядков, вызванных повышением цен на проезд в метро, погибли три человека. Об этом пишет DW.

По сообщениям властей, они погибли в Сантьяго при пожаре в супермаркете, разгромленном демонстрантами в ночь на воскресенье, 20 октября.

Два человека скончались на месте, еще один умер в больнице от тяжелых травм.

Беспорядки в Чили вспыхнули 18 октября. Демонстранты разгромили целый ряд станций метрополитена в семимилионном Сантьяго. На следующий день они стали поджигать автобусы. В портовом городе Вальпараисо митингующие подожгли редакцию ежедневной газеты El Mercurio.

19 октября между демонстрантами и полицией произошли ожесточенные столкновения. Сначала тысячи чилийцев мирно шли по улицам, протестуя против экономических и социальных проблем, позднее возле президентского дворца в Сантьяго начались схватки с полицией.

Как сообщалось ранее, в результате столкновений на границе Индии и Пакистана погибли три человека.

Напомним, что в Барселоне полиция начала стрелять в протестующих резиновыми пулями.

Пришлось даже перенести матч между Барселоной и Реалом и Ла Лиге.