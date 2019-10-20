Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет стал новым главой Государственной службой статистики. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

"На заседании Кабмина немного перераспределили органы власти между министрами. Отныне Государственная служба статистики будет направляться мной и командой секретариата", - сказано в сообщении.

Дубилет отметил, что данное решение "имеет смысл, учитывая, что одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI для всех ключевых органов власти. Мы это собираемся делать в том числе на базе Госкомстата".

Он также сообщил, что Госстат собирается провести перепись населения "с бешеным бюджетом в 3,4 млрд грн - дополнительно к бюджету в 1,6 млрд грн в год на поддержку аппарата".

"Чувствую большой потенциал для увеличения эффективности. Вскоре напишу об этом отдельно", - подытожил он.

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Напомним, что Дубилет предложил всем министерствам переехать в здание на Грушевского, а их помещения продать.

Также Дубилет показал на графике, как в год население Украины тает на 1,5 миллиона.