В Николаеве полицейские на авто влетели в столб, есть погибший. Фото
В Николаеве сотрудники патрульной полиции в результате ДТП врезались в бетонный столб. В результате аварии погиб патрульный 2-го батальона, сержант полиции Игорь Озеров, а патрульный 1-го батальона, сержант полиции Сергей Афанасьев получил серьезные раны.
Как сообщает пресс-служба Отдела коммуникации полиции Николаевской области, ДТП произошло в субботу, 19 октября, в 22:42 на пр. Богоявленском.
"25-летний водитель автомобиля Opel Vectra, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на обочину за пределы проезжей части и допустил столкновение с бетонным столбом", - сказано в сообщении
В результате ДТП 25-летний пассажир авто от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, водитель с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован.
Предварительно событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.
Фото: Нацполиция
Напомним, что в Днепре столкнулись четыре авто, в ДТП погиб полицеский. Фото.
Также в девяти ДТП вокруг Киева за сутки погибли три человека.