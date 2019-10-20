В Николаеве сотрудники патрульной полиции в результате ДТП врезались в бетонный столб. В результате аварии погиб патрульный 2-го батальона, сержант полиции Игорь Озеров, а патрульный 1-го батальона, сержант полиции Сергей Афанасьев получил серьезные раны.

Как сообщает пресс-служба Отдела коммуникации полиции Николаевской области, ДТП произошло в субботу, 19 октября, в 22:42 на пр. Богоявленском.

"25-летний водитель автомобиля Opel Vectra, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на обочину за пределы проезжей части и допустил столкновение с бетонным столбом", - сказано в сообщении

В результате ДТП 25-летний пассажир авто от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, водитель с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован.

Предварительно событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

Фото: Нацполиция

Напомним, что в Днепре столкнулись четыре авто, в ДТП погиб полицеский. Фото.

Также в девяти ДТП вокруг Киева за сутки погибли три человека.