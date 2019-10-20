Украинских школьников с 28 октября ожидают осенние каникулы, которые продлятся неделю. В этот период "Укрзализныця" назначила дополнительные маршруты.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Так, сообщается, что всего назначено 12 дополнительных маршрутов.

Список дополнительных поездов на период осенних каникул:

№ 162/161 Николаев - Киев будет курсировать в Киев 24 октября и 2 ноября, а в Николаев - 25 октября и 3 ноября;

№ 168 Львов - Одесса осуществит рейсы в обоих направлениях 26 октября и 3 ноября;

№ 192/191 Львов - Киев отправится в рейсы в обоих направлениях 26 октября и 3 ноября;

№ 204/203 Львов - Днепр будет ездить в Днепр 16, 18, 20, 22, 24 октября, а во Львов - 17, 19, 21, 23 и 25 октября;

№ 205 Покровск - Харьков осуществит рейсы в обоих направлениях 20, 26 октября, 1 и 3 ноября;

№ 215 Днепр - Умань в Умань отправится 18 октября, а в Днепр - 19 октября;

№ 217/218 Киев - Рахов 25 октября и 1 ноября будет курсировать до Рахова. В обратном направлении - 27 октября и 2 ноября;

№ 237 Днепр - Киев отправится в обоих направлениях 25 октября и 3 ноября;

№ 242/241 Одесса - Днепр с 17 октября по 3 ноября будет курсировать через день в направлении Днепра (кроме 1 ноября), а с 16 октября по 1 ноября - через день в Одессу;

№ 252/251 Одесса - Днепр, Харьков будет курсировать 25 октября, 1 и 3 ноября. Обратно - 26 октября, 2 ноября;

№ 268/267 Ковель - Киев 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 октября, 3 ноября отправится в Киев. В обратном направлении - 18, 21, 23, 25, 28, 30 октября и 1 ноября;

№ 275/276 Днепр - Львов 16, 18, 20, 22 и 24 отправится во Львов, 17, 19, 21, 23 и 25 октября - в Днепр.

Ранее сообщалось, что до конца года на маршрут Киев-Борисполь запустят поезд украинского производства.

Еще мы писали, что в Кабмине вернули "Укрзализныцю" под крыло Мининфраструктуры.