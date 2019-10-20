Футбольный поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между донецким Шахтером и загребским Динамо рассудит бригада арбитров из Испании. Главным судьей матча назначили 42-летнего Антонио Матеу Лаос, передает официальный сайт УЕФА.

Его помощниками на линиях стали Пау Себриан Дэвис и Роберто Дель Паломар. Четвертый арбитр - Хосе Луис Мунуэра Монтеро.

Напомним, что матч Шахтер - Динамо (Загреб) пройдет во вторник, 22 октября, на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало встречи в 19:55 по киевскому времени.

Отметим, что в другом поединке группы С английский Манчестер Сити примет итальянскую Аталанту. Турнирное положение в группе таков: "Манчестер Сити" - 6 очков, "Шахтер" - 3, "Динамо" - 3, "Аталанта" - 0.

Ранее "Страна" сообщала, что перед игрой с Колосом наставник Шахтера Луиш Каштру заявил, что загребское Динамо в Лиге чемпионов его пока не волнует.

Также перед решающими матчами с Динамо в Лиге чемпионов Шахтер показал эмоциональное видео.