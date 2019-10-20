В Ярославской области России задержан Александр Комаров, из-за которого в доме при пожаре погибло пятеро детей и двое взрослых. Об этом передает "Интерфакс".

Как сообщил источник в правоохранительных органах, мужчина сделал это из-за старой обиды.

Выяснилось, что его ребёнок подрался в школе. Комаров пошёл разбираться с родителями обидчика, те его послали и побили. Однако несколько дней назад мужчина поздно ночью на такси возвращался к себе после пьянки. Его укачало, и он попросил остановить машину. По иронии судьбы Комарова высадили прямо напротив того самого дома. Он выхватил из кармана зажигалку и поджёг ветошь - и вскоре пламя охватило всё стврое, двухэтажное здание.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Фото: interfax.ru

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