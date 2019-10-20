В России хотят организовать реванш между Усиком и Гассиевом, но уже в супертяже
Федерация бокса России выразила желание организовать бой-реванш между Усиком и Гассиевым. Об этом сообщает ТАСС.
"Федерация бокса России выразила желание организовать бой-реванш в супертяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком", - заявили в пресс-службе Федерации.
Напомним, в июле Усик стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 90,7 килограмм и победителем Всемирной боксёрской суперсерии в поединке с россиянином Муратом Гассиевым, а в ноябре защитил свои титулы, когда нокаутировал британца Тони Белью.
После этого он перешел в супертяжелый вес и официально потерял звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.
"Мы хотим организовать такой бой в супертяжелом весе", - сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
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