Федерация бокса России выразила желание организовать бой-реванш между Усиком и Гассиевым. Об этом сообщает ТАСС.

"Федерация бокса России выразила желание организовать бой-реванш в супертяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком", - заявили в пресс-службе Федерации.

Напомним, в июле Усик стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 90,7 килограмм и победителем Всемирной боксёрской суперсерии в поединке с россиянином Муратом Гассиевым, а в ноябре защитил свои титулы, когда нокаутировал британца Тони Белью.

После этого он перешел в супертяжелый вес и официально потерял звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

"Мы хотим организовать такой бой в супертяжелом весе", - сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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