В Одессе начались тестовые испытания нового трехсекционного трамвая Odissey MAX, который является самым длинным в Украине. Об этом в Facebook рассказал директор предприятия КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрий Жеман.

"Когда наступает ночь, город пустеет и погружается в темноту, на улицы выезжают они... трамваи. Вот такие вот у нас сегодня были ночные покатушки, с Odissey MAX", - написал он.

Отметим, что длина трамвая Odissey MAX составляет почти 31 метр. Он состоит из трех секций на базе кузова TatraT3 и способен перевозить до 280 пассажиров одновременно при 62 посадочных местах. Стоимость трамвая составляет 18 млн гривен, в то время как западные аналоги – 1,5 млн евро.

Новый трамвай проходит испытания на маршруте №18, а после выйдет на маршрут №26 (Старосенная площадь – 11-я станция Люстдорфской дороги).

Фото: Facebook

Напомним, что в Киеве запустят речной трамвай на Оболонь.

Также названы сумма и сроки реконструкции трамвайной линии и подземного перехода на Подоле в Киеве.