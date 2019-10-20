В воскресенье, 20 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч одиннадцатого тура чемпионата Украины, в котором встретятся Динамо и Александрия.

Начало матча в 17:00 по киевскому времени. Игру покажет телеканал "1+1".

Напомним, команда Алексея Михайличенко занимает третью строчку турнирной таблицы, отставая от лидера чемпионата, Шахтера, на 10 очков. В последних пяти матчах киевляне одержали четыре победы, а в одном матче потерпели домашнее поражение от черниговской Десны, с которой борются за второе место чемпионата.

Александрия занимает четвертую строчку в таблице, отставая на 11 очков от лидера, одержав четыре победы в последних пяти матчах и одну завершив вничью.

Напомним также, что обе команды являются участниками Лиги Европы и в своих последних матчах обе сыграли вничью.

Ранее сообщалось, что из-за игры Динамо на "Олимпийском" сегодня могут быть закрыты три станции метро в центре Киева.

Также мы рассказывали, что голкипер Динамо удалил спинную грыжу и пропустит все матчи до конца года.