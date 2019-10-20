Министр обороны США Марк Эспер заявил, что перебрасывает войска из Сирии в западный Ирак, где военные продолжат проводить операции против ИГИЛ. Об этом передает агентство АР.

Глава Пентагона отметил, что речь идет о плане переброски в западный Ирак более 700 американских военнослужащих, покидающих сирийскую территорию.

При этом министр добавил, что военные силы США будут проводить контртеррористические миссии на территории Сирии из Ирака. Также он подчеркнул, что эти детали "будут проработаны позже".

Отмечается, что заявление Эспера противоречит заявлению президента США Дональда Трампа, который заявил, что вывод войск США из Сирии связан с необходимость "вернуть их домой".

Напомним, что в Сирии возобновились боестолкновения Турции и курдов, несмотря на сделку с США.

Также в Сирии бомбардировщики России уничтожили авиабазы джихадистов.