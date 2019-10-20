В результате удара молнии на юге Грузии произошла нелепая трагедия. Здесь в горах погиб пастух и десятки овец.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, тело пастуха обнаружили пограничники в горах недалеко от села Самеба рядом с границей с Арменией.

Рядом с пастухом, как отмечается, были найдены десятки погибших овец. Полиция выясняет детали происшествия. Предварительная версия гибели - удар молнии.

Ранее "Страна" сообщала, что в конце августа в польских Татрах молния ударила в группу туристов и убила двух детей и двух взрослых.

Группа из приблизительно 20 туристов находилась в районе массива Гевонт в польских Татрах, когда туда угодила молния.

Еще мы писали, как в Индии молния убила восьмерых детей и одного взрослого.