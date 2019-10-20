В Ровно украинских школьников обучали навыкам тактической медицины по стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Впервые в Украине 150 детям показали, как проводить сердечно-легочную реанимацию. Для этого использовали спецманекены.

В Минобороны отметили, что цель мероприятия - донесение до населения информации о важности приобретения навыков по домедицинской помощи в современном мире.

Мероприятие состоялось в рамках внедрения с 1 октября 2019 в образовательных учреждениях города курса по тактической медицины "Умей спасти жизни".

"Каждый человек должен уметь оказать домедицинскую помощь пострадавшему. Нашу инициативу поддержали городские власти и выделили финансирование, закупили учебные манекены, турникеты и бандажи. Теперь вводим в школах учебные курсы по тактической медицине по стандартам НАТО", - рассказала председатель ОО "Ровно-Такмед" Татьяна Воронцова.

Фото: Минобороны

Напомним, что Рада ввела в ВСУ НАТОвские звания.

Также Разумков анонсировал скорый отчет в Раде глав парламентских делегаций при НАТО и ОБСЕ.