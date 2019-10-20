Правоохранительные органы в России сообщили, что во время трагедии возле поселка Щетинкино в Красноярском крае прорвало две, а не одну дамбу. Об этом передает "Интерфакс".

"Во время ЧС произошел прорыв двух дамб, а не одной, каскад дамб разрушился", - рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления по региону Ольга Шаманская.

Ранее "Страна" сообщала, что в ночь на 19 октября в России произошла страшная трагедия. На прииске в Красноярском крае Сибири прорвало дамбу и мощный селевой поток смыл временный поселок старателей.

Позже появилось видео с места прорыва дамбы на прииске в Сибири, где погибло 15 человек

Отметим, что прорванная дамба в артели по добыче золота, по сути была самостроем и нигде не была зарегистрирована.