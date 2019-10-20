Украинка Анна Соловей выиграла "бронзу" чемпионата Европы по велотреку в групповой гонке в голландском Апелдорне.

Об этом сообщает Укринформ.

Украинская спортсменка набрала 38 очков (20 за круг преимущества и 18 за промежуточный финиш), уступив лишь Марии Джулии Конфалоньери из Италии (46) и белоруске Татьяне Шараковой (44).

Это вторая медаль сборной Украины на чемпионате Европы по велотреку. Турнир завершится сегодня, 20 октября.

Ранее Елена Старикова выиграла "серебро" чемпионата Европы по велотреку. Украинка заняла второе место в спринте. В финале Старикова в двух заездах уступила россиянке Анастасии Войновой.

Фото: UEC

Ранее мы рассказывали, что украинские гимнасты Радивилов и Верняев стали серебряными призерами чемпионата мира в Монреале.

Также мы информировали, что украинский боксер Александр Гвоздик проиграл россиянину Бетербиеву и лишился пояса WBO.