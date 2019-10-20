В воскресенье, 20 октября в Украине вступил в силу закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы".

Закон о дезертирстве №1227 был опубликован в правительственной газете "Голос Украины" 19 октября.

Теперь согласно закону, военные, которые самовольно покинули воинские части и места службы, дезертировали из Вооруженных сил и других формирований, а также добровольно сдались в плен, исключаются из частей ВСУ.

Также в случае вынесения судом оправдательного приговора предусмотрено восстановить таким военным все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.

Напомним, что Рада приняла закон, по которому можно лишать званий дезертиров и сдавшихся в плен.

Также дезертиров лишат денежного обеспечения и исключат из Вооруженных сил Украины.