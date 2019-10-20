На футбольном мачте между "Металлистом-1925" и "Оболонью-Броваром" (счет игры 2:1) произошел трогательный случай. Парень с помощью футболистов харьковского клуба предложил своей девушке выйти за него замуж, передает "Трибуна".

После игры футболисты "Металлиста-1925" подняли баннер с надписью "Алена, выходи за меня". Вместе со спортсменами в футбольном сватании принял участие и главный тренер клуба из Харькова Андрей Демченко.

Отметим, что девушка ответила парню "да".

Добавим, что после 14 туров "Металлист-1925" занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 28 очков. Лидером является "Агробизнес", который опережает команду Демченко по дополнительным показателям.

Фото: Трибуна

Напомним, что после выхода на Евро футболист сборной Украины сделал предложение телеведущей. Фото.

Также финал Кубка Украины по футболу могут впервые сыграть в файном городе Тернополь.