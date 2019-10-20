Сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые являются военной помощи США для Украины, вошел в Черное море.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель проекта ОО "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

"Скорее всего, это они. И, скорее всего, их там встречают - и свои, и друзья, и враги", - написал он.

Фото: MarineTraffic.com

Судно Ocean Freedom под американским флагом вышло из Балтимора 3 октября. Рано утром 14 октября корабль прошел Гибралтарский пролив.

Патрульные катера Р190 "Славянск "и Р191" Старобельск" закреплены на верхней палубе судна. Ожидается, что Ocean Freedom прибудет в Одессу 20-21 октября.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце в Одессу вошел американский десантный корабль.

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