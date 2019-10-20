Ученые выяснили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный тектонический разлом. Он способен вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов. Об этом передает Science.

Движению тектонического разлома способствовала серия землетрясений в американском городе Риджкрест в июле 2019 года, когда за двумя крупными толчками в 6,4 и 7,1 балла последовали около тысячи менее сильных. Такая сейсмическая активность разбудила разлом Гарлок, который не проявлял активности около 500 лет.

В результате, прогнозирование землетрясений в настоящее время практически невозможно, поскольку движения земной коры в данном районе не исследованы, а значит непредсказуемы.

В Калифорнии объявили о запуске системы раннего оповещения о землетрясениях. Собранные при помощи датчиков данные о сейсмической активности в штате, будут передаваться на мобильные устройства граждан, чтобы дать людям хотя бы несколько десятков секунд для принятия мер защиты.

Ранее "Страна" сообщала, что спасатели зафиксировали землетрясение с эпицентром у села Колочава на Закарпатье.

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