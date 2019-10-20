Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Прошу принять мою отставку с должности главы Киевской областной государственной администрации", - сказано в документе. Заявление датировано 20 октября.

Также чиновник процитировал отрывок из романа украинского писателя Ивана Багряного "Сад Гефсиманский": "Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі - морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти".

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Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Бно-Айрияна на должность главы Киевской ОГА 10 июля 2019 года. Он был одним из первых губернаторов, назначенных новым президентом. А теперь стал первым губернатором из назначенцев Зеленского, который подал в отставку.

О таком развитии событий "Страна" писала еще в конце сентября.

Бно-Айриян - одногруппник спикера Рады Дмитрия Разумкова. И в последнее время против него шла масштабная информационная война, в которой были задействованы депутаты, которые считаются близкими к Коломойскому.

"Быть другом и одногруппником Разумкова - это недостаточно, чтоб руководить такой важной областью, где крутятся большие деньги не земле и застройке. Сейчас на регион засматривается Коломойский. Плюс есть такой человек Виктор Тимошенко, который имеет влияние на часть депутатов от "Слуги народа" (мы о нем упоминали в статье об одной из кандидаток по списку "Слуги народа", - Ред.). Эти группы и хотят поставить своего человека", - говорил нам еще в конце сентября источник в Киевской обладминистрации.

Напомним, что два члена НКРЭКУ уходят в отставку для "перезагрузки органа".

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