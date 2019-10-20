"Стране" стали известны подробности громкого убийства, которое произошло 17 октября в Днепре. Напомним, что 53-летний уроженец Луганской области Вадим Савчук расстрелял автомобиль Mercedes и его водителя - 27-летнего Армена Багдасаряна.

Как сообщили источники "Страны" в полиции, убийство произошло из-за того, что убитый - Армен Багдасарян, якобы задолжал Вадиму Савчуку крупную сумму денег.

Савчук авансом заплатил своей будущей жертве деньги за товар - Армен Багдасарян работал менеджером по продажам в одной из днепровских фирм, поставлявших инструменты и метизы. Однако товар так и не был отгружен. После выяснения отношений между коммерсантами и отказа Багдасаряна возвращать деньги, Савчук схватил карабин и расстрелял своего поставщика.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно имя расстрелянного в Днепре человека.

Так же мы рассказывали, что в Днепре задержали расстрелявшего авто убийцу. "Страна" публиковала его фото и паспорт.