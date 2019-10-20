В Испании правительство на пошло на переговоры, которые запросили сепаратисты Каталонии, ведущие протестные акции. Об этом передает DW.

Исполняющий обязанности главы испанского правительства Педро Санчеса заявил, что сперва глава Каталонии Ким Торра должен осудить беспорядки, приведшие к десяткам раненых. При этом, Торра уже подчеркнул, что протесты не отражают мирный характер сепаратисткого движения.

Добавим, что мэр Барселоны Ада Колау призвала жителей к спокойствию.

"Подобное не может продолжаться. Барселона этого не заслуживает", - заявила чиновница.

Напомним, что в Испании каталонским политикам дали серьезный срок за проведение референдума о независимости.

Также Каталония вышла на массовые протесты против приговоров организаторам референдума о независимости региона в 2017 году.