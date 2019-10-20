Елена Лукаш в Facebook рассказала о том, как она видит обстоятельствах дела Стерненко и сделала вывод, что Стерненко умышленно убил Кузнецова.

"Хочу проинформировать всех неравнодушных, о реальных обстоятельствах дела Стерненко, подтверждённых следственными действиями, экспертизами и свидетельскими показаниями и прилагаю интересный документ, который вкратце описывает обстоятельства умышленного убийства" - написала юрист.

По ее словам, 24 мая 2018 года, в Одессе, приблизительно в 23-00, между Стерненко и двумя другими гражданами - Кузнецовым (позже убитым) и Исайкулом (позже получившим ножевые ранения) возник конфликт. Стерненко утверждает, что на него напали, и он, выхватив у кого-то неизвестный предмет, начал им хаотично размахивать.

"На стриме того вечера, парочка Стерненко утверждает, что нож принадлежал Стерненко. А позже, на допросах, Стерненко от ножа открестился", - пояснила адвокат.

В дальнейшем Исайкул, побежал в одну сторону, а убитый в последствии Кузнецов, - в другую. За Исайкулом, получившим 2 ножевых ранения, побежала девушка Стерненко. По мнению Лукаш, это обстоятельство показывает, что девушка не была напугана, если побежала за преступником.

За девушкой побежал Кузнецов, а за ним - Стерненко.

"И они бежали, внимание, 99,1 метр. Еще раз, они пробежали почти 100 метровку. Это важно. Запомните это" - подчеркнула Елена Лукаш.

По выводам экспертов, Кузнецов лишился жизни от удара ножом в сердце.

"Сразу после удара он потерял сознание и не мог бежать стометровку. Никак не мог. Даже двигаться не мог. Что означает, что Стерненко бежал за ним 100 метров, когда Кузнецов еще не получил смертельный удар. Стерненко его догнал. А потом убил" - делает выводы Лукаш.

Юрист полагает, что Стерненко догнал потерпевшего и умышленно лишил его жизни, не находясь в состоянии необходимой самообороны.

"Когда вы бежите за кем-то с ножом стометровку и убиваете его ударом в сердце - это не самооборона, а расправа. Это убийство. И это означает, что вы не боялись, вы не оборонялись, а вы преследовали жертву" - говорит Лукаш.

Скриншот: Facebook/Елена Лукаш

Юрист добавляет, что на сегодняшний день никаких доказательств причастности Кузнецова и Исайкула к каким-то ранее случавшимся нападениям на Стерненко нет.

Лукаш считает, что Рябошапка покрывает убийцу.

Фото: Facebook/Елена Лукаш

Ранее "Страна" сообщала, что Рябошапка рассказал, как передал дело Стерненко в СБУ, что выводит его из под ответственности за убийство.

Также мы рассказывали, что Кива прокомментировал "слив" Генпрокуратурой дела Стерненко.