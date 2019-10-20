Опубликовано видео с места прорыва дамбы около поселка Щетинкино в Красноярском крае, России. Запись появилась на сайте Управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю.

На ролике видны последствия крушения дамбы на золотом прииске, который оказался почти полностью затоплен. На кадры также попали поисково-спасательные работы, которые продолжаются в регионе.

Видео опубликовали ресурсы Life и FIRE BIRD.

Видео: Life.ru

Видео: FIRE BIRD

Ранее "Страна" сообщала, что в ночь на 19 октября в России произошла страшная трагедия. На прииске в Красноярском крае Сибири (около 02.00 по киевскому времени - Ред.) прорвало дамбу и мощный селевой поток смыл временный поселок старателей.

Известно, что прорванная дамба в артели по добыче золота, по сути была самостроем и нигде не была зарегистрирована.

Также сотрудники Следкома России обыскали офис холдинга "Сибзолото" после прорыва дамбы в Красноярском крае.