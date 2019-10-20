Вчера, 19 октября, после поражения от Артура Бетербиева украинца Александра Гвоздика доставили в больницу в Филадельфии и наш боксер все еще находится под присмотром врачей, сообщает Укринформ.

"Я по-прежнему здесь, рядом с Александром. Привел его вчера в больницу, потому что у Гвоздика болела голова от пропущенных ударов. Его обследовали, сделали снимки, что-то там увидели. Через 6 часов сделали еще один снимок и предложили на всякий случай остаться там еще на 24 часа. Поэтому мы отменили его перелет, он останется здесь со мной, а потом у меня дома в Нью-Йорке. Сначала убедимся, что ему ничего не угрожает. В понедельник он отправится домой. С ним все в порядке", - рассказал тренер Гвоздика Тедди Атлас.

Напомним, что это поражение стало первым в профессиональной карьере Александра Гвоздика. До этого 32-летний украинец выиграл 17 поединков подряд.

Ранее "Страна" сообщала, что Гвоздик проиграл Бетербиеву и лишился пояса WBO. Также мы публиковали видео боя.