В Хмельницком после ДТП с мотоциклом и легковым автомобилем погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

ДТП случилось из-за того, что 69-летний гражданин Турции не предоставил преимущество в движении мотоциклисту и сбил его, в результате чего мотоцикл в неуправляемом состоянии отбросило в девочку.

"В результате аварии мотоциклист получил телесные повреждения в виде многочисленных переломов и был госпитализирован в травматологию", - говорится в сообщении.

Девочку с тяжелыми травмами в состоянии шока отправили в реанимационное отделение областной больницы, где она умерла.

Фото: пресс-служба полиции Хмельницкой области

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Виновному в аварии грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

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