Около 80 тысяч жителей трех городов Луганской области остались без централизованной подачи воды из-за задолженности за электричество. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключены от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал" ("РТИ", "Белогоровская" и "Боровская"), в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части города Лисичанск, город Приволье и город Новодружеск, всего порядка 80 тысяч жителей", - уточнили в ГСЧС.

По данным ГСЧС, в течение суток 19 октября спасатели подвезли населению и на объекты инфраструктуры 140 м3 технической воды.

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