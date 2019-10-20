В столице Украины ограничили движение на проспекте Победы ориентировочно до утра 21 октября. Ограничение движение для машин по проспекту связано с тем, что власти ремонтируют Шулявский мост. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Движение транспорта ограничено с 07:00 20 октября в связи со строительством Шулявского моста", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Киева.

В КГГА предоставили схему возможного объезда перекрытого участка.

Карта: пресс-служба КГГА

Ранее "Страна" сообщала, что в столице на выходных 19 и 20 октября частично ограничат движение транспорта на Северном мосту.

Также мы рассказывали о том, что мэр Киева Виталий Кличко распорядился увеличить сметную стоимость работ по реконструкции Шулявского моста.