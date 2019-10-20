В Красноярском крае Сибири продлжают ликвидировать последствия страшного прорыва дамбы на золотом прииске, который унес жизни 15 человек.

Красноярские власти допускают наличие иностранцев среди пропавших без вести при технологической катастрофе на золотодобывающей артели.

"Было несколько фамилий непривычных русскому уху, точно пока не можем сказать, но большинство наши соотечественники", - сообщил журналистам глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин, как передает "Интерфакс-Сибирь".

Напомним, что в субботу, 19 октября, около 02:00 по Киеву в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По данным МЧС, погибли 15 человек, шестеро пропали без вести. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших.